United Internet: Anleger freuen sich über Rekordjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Lieber Leser,

sehr zur Freude der Anleger meldete der Internet-Provider United Internet ein Rekordjahr 2016, nicht nur was das Ergebnis und die Umsätze betrifft, sondern auch hinsichtlich der Zahl der neu abgeschlossenen Kundenverträge. Da eine Abschreibung an die Beteiligung von Rocket Internet vorgenommen werden musste, ging der Gewinn pro Aktie jedoch zurück.

Die sechs Analysten, die sich seit Bekanntgabe des Zahlenwerks geäußert haben, geben durchweg positive Einschätzungen ab. Analyst Joshua Mills (Goldman Sachs) sieht sich durch die Eckdaten in seiner Kaufempfehlung bestätigt. Ähnlicher Meinung ist Markus Friebel (Independent Research), der zudem den soliden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr lobt.

Analyst Cengiz Sen (Equinet) attestiert dem United Internet-Titel ebenfalls noch Aufwärtspotenzial. Gleichwohl hat sich der Experte vom Umsatzausblick für 2017 mehr erhofft. Auch Martin Jungfleisch (Kepler Cheuvreux) spricht von konservativ formulierten Geschäftszielen. Heike Pauls (Commerzbank) rät ebenfalls zum Kauf der Aktie.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Equinet: „Buy“ – 55,00 Euro (+38 %)

Commerzbank: „Buy“ – 55,00 Euro (+38 %)

Independent Research: „Kaufen“ – 50,00 Euro (+25 %)

Warburg Research: „Buy“ – 50,00 Euro (+25 %)

Kepler Cheuvreux: „Buy“ – 46,00 Euro (+15 %)

Goldman Sachs: „Buy“- 45,00 Euro (+13 %)

Microsoft und Co. wird das gar nicht schmecken, …

… denn diese 5 Aktien werden in 2017 die wahren Gewinner sein. Klicken Sie deshalb bitte auf folgenden Link. Denn der Klick ist ein Vermögen wert. Ich spreche von Börsengewinnen, die Sie in 2017 nicht mal mit Microsoft und Co. machen können.

>> Einfach hier klicken!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.