United Internet: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Der Kurs der Aktie United Internet steht am 06.07.2018, 11:45 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 50,2 EUR. Der Titel wird der Branche "Internetsoftware und -dienste" zugerechnet.

United Internet haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über United Internet dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die United Internet-Aktie ein Durchschnitt von 55,18 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,82 EUR (-9,71 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (54,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,87 Prozent), somit erhält die United Internet-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. United Internet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der United Internet wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 8 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der United Internet liegt im Mittel wiederum bei 61,98 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 49,82 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 24,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der United Internet insgesamt die Einschätzung "Buy".