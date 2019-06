United Internet Aktie: Das hat geklappt!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Das war natürlich auch für die Mutter United Internet wichtig: Am Mittwoch teilte die Bundesnetzagentur mit, dass die Auktion der 5G Frequenzen beendet ist. Mitgeboten hatte die United Internet-Tochter Drillisch Netz AG. Und die Auktion hatte sich durchaus in die Länge gezogen – denn begonnen hatte sie bereits am 19. März. Am Mittwoch = 12. Juni war dann Schluss, und zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



