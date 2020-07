United Internet-Aktie – Vor dem großen Sprung nach vorn?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Der Gründer und Chef von United Internet, Ralph Dommermuth, verkaufte in den vergangenen Wochen ein in 2019 erworbenes Aktienpaket. Immerhin erlöste er mit dem Verkauf von 38.000 Aktien circa 19 Millionen Euro. Das hat den Anleger nicht so richtig gefallen und Mitte Juni verloren die Titel ein wenig. Von diesem Rücksetzer hat sich der Wert jedoch wieder erholt. Mit neuen Tops ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



