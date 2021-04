United Internet Aktie: Wie ist die Lage?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

UI hat trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes auch in den ersten 9 Monaten in neue Kundenverträge sowie in den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen investiert. Die Zahl der Kundenverträge konnte so um 670.000 auf 25,41 Mio Verträge gesteigert werden. Bei Access kamen 350.000 und bei Application 230.000 Verträge hinzu. Weitere 90.000 Verträge (Pay-Accounts) sowie 1,23 Mio werbefinanzierte Free-Accounts wurden bei Application gewonnen.

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung