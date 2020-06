United Internet-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Die United Internet-Aktie ist im Zuge der durch die Corona-Pandemie ausgelösten weltweiten Börsenturbulenzen um fast 36 Prozent gefallen. Am 16. März wurde ein neues Mehrjahrestief bei 20,76 Euro markiert. In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine imposante Aufwärtsbewegung. Ende April wurde bereits das Vorkrisenniveau erreicht. Es konnte Mitte Mai nach oben durchbrochen werden, was weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



