United Internet Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

UI hat das 1. Halbjahr trotz eines schwierigen Umfelds erfolgreich abgeschlossen. Dabei hat der Konzern in neue Kundenverträge sowie in den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge organisch um 460.000 auf 25,2 Mio Verträge gesteigert werden. So kamen in der Sparte Consumer Access 240.000 Verträge dazu, und die Sparte Business Applications ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung