United Internet Aktie: Vorstandsvorsitzender verkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Zu Wochenbeginn gab es eine recht interessante Neuigkeit bei United Internet. Und zwar teilte das Unternehmen mit, dass der Vorstandsvorsitzende und Gründer Ralph Dommermuth über eine ihm zugerechnete Beteiligungs-Gesellschaft eine recht beachtliche Menge an United Internet-Aktien verkauft hat. Konkret: Am Montag (8. Juni) teilte United Internet mit, dass die genannten Verkäufe am vorigen Freitag (5. Juni) erfolgt sind. Das Volumen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung