United Internet Aktie: Umsatz in Q1 um 4,1% gestiegen!

Trotz Gegenwind vom Gesamtmarkt (der DAX notierte kräftig im Minus) konnte die United Internet Aktie per Stand früher Nachmittagshandel am Mittwoch deutlich zulegen. Dafür dürften die neuen Zahlen gesorgt haben, die das Unternehmen präsentiert hat. Demnach wurde zum einen die Prognose für 2020 bestätigt, was in Zeiten der Unsicherheit wegen den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gewiss keine Selbstverständlichkeit ist. Und die Zahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



