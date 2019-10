United Internet Aktie: Starker Kursrutsch!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Am Freitag fiel die United Internet Aktie mit herben Kursverlusten auf. Am späteren Nachmittag lag das Papier im Xetra-Handel mit rund 20% im Minus. Was war da los? Es gab schlechte Nachrichten von der Tochter 1&1 Drillisch AG (da ist United Internet Großaktionär). Ich weise darauf hin, dass ich bei 1&1 Drillisch investiert bin. Was war also los bei 1&1 Drillisch? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung