United Internet-Aktie: Darum ist die Aktie einen Blick wert!

Bei der Aktie von United Internet kam es Ende Oktober zu einem starken Kurseinbruch, nachdem das Unternehmen nach Erhalt eines Gutachtenentwurfs in einem Preisanpassungsverfahren seine EBITDA-Prognose nach unten korrigiert hat. In der Folge brach der Kurs um mehr als 26 Prozent ein und kam bis auf 26,50 Euro zurück. Nach einem leichten Rebound schwenkte die Aktie Mitte November in eine Seitwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



