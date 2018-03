United Internet Aktie: Auf Wachturmskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Liebe Leser,

UI hat ihren Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten 2017 fortgesetzt. Die Zahl der Kundenverträge, der Umsatz sowie die Ergebniskennzahlen wurden erneut verbessert. Zudem wurden die Beteiligung von Warburg Pincus am Geschäftsbereich Business Applications, die Komplettübernahmen von Strato und ProfitBricks sowie der Zusammenschluss mit Drillisch erfolgreich abgeschlossen. Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge in aktuellen Produktlinien wurde organisch um 0,61 Mio ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.