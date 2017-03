United Internet: 20 Millionen Kunden = weitere 20 Prozent Kursplus?

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

die in der zurückliegenden Handelswoche veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 wurden von Aktionären und Investoren dankbar aufgenommen. Der Internet-Provider aus dem TecDAX und aus Montabaur, der vielen eher in Zusammenhang mit den Tochterfirmen 1&1, web.de oder gmx ein Begriff sein wird, konnte 1 Millionen neuer Kunden dazugewinnen, wobei der größter Teil dieser Neukunden aus dem Mobilfunkbereich kommt. Der Umsatz stieg entsprechend um 6,3 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro. Davon blieben dann vor Zinsen und Steuern respektable 647,2 Millionen Euro an Gewinn hängen.

Die Aktie stieg am Tag nach den Zahlen um fast 6 Prozent auf 41,40 Euro, was dem höchsten Stand seit Mai 2016 entspricht. Besonders der Ausblick scheint weitere Käufer anzulocken. United Internet rechnet für 2017 mit weiteren 0,8 Millionen Neukunden und im kommenden Jahr soll erstmals in der Firmengeschichte die Marke von 20 Millionen Kunden erreicht werden.

Chartttechnisch spiegelt sich diese Wachstumsdynamik im Chart wider. Nachdem die Aktie noch im Dezember 2016 unter 35 EUR notierte, hat sich der Kurs bis heute deutlich erholt und steht nun an der Schwelle zur Trendwende. Die Chancen stehen gut, dass der Kurs nach dem Bruch der Widerstandszone auf dem aktuellen Niveau direkt weiter zulegen könnte. In diesem Fall könnten sich Anleger auf weitere Kurssprünge bis auf ca. 50 EUR freuen.

Ein Beitrag von Christian Lehbau.