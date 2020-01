United Fire: Da kann man nur noch staunen?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie United Fire am 01.01.2020, 17:16 Uhr, mit dem Kurs von 43.74 USD. Die Aktie der United Fire wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben United Fire nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: United Fire erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,84 Prozent im Branchenvergleich für United Fire bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,42 Prozent im letzten Jahr. United Fire lag 25,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von United Fire gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 40,35 insgesamt 6 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 42,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der United Fire-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 45,89 USD mit dem aktuellen Kurs (43,73 USD), ergibt sich eine Abweichung von -4,71 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (44,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,49 Prozent), somit erhält die United Fire-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.