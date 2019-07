United Continental trotz Boeing-737-Max-Debakel überraschend gut im Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft United Continental (UAL) hat höhere Kosten durch den erzwungenen Ausfall von Boeing-737-Max-Maschinen dank einer kräftigen Nachfrage im Heimatland mehr als kompensiert.



Der Gewinn legte im zweiten Quartal unter dem Strich um mehr als die Hälfte auf gut eine Milliarde US-Dollar zu, wie der Konzern am Dienstag in Chicago bekanntgab. Das war mehr als von Experten erwartet worden war, der Aktienkurs stiegt in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um fast zwei Prozent. Auch die Papiere anderer Fluggesellschaften verzeichneten Aufschläge.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) ist UAL nun optimistischer für das Gesamtjahr. Hier sei mit 10,50 bis 12,00 Dollar zu rechnen, sagte Firmenchef Oscar Munoz laut Mitteilung. Bisher hatte das untere Ende der Spanne bei 10 Dollar gelegen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 5,8 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar. UAL kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm über drei Milliarden Dollar an./he