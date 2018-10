United Continental erfreut Anleger mit gestiegenem Optimismus

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft United Continental (UAL) blickt trotz kräftig gestiegener Treibstoffkosten noch positiver auf das Gesamtjahr.



Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) werde bei 8,00 bis 8,75 Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war UAL von 7,25 bis 8,75 US-Dollar ausgegangen. Anleger zeigten sich begeistert, der Aktienkurs legte in einer ersten Reaktion um bis zu 5 Prozent zu.

"Wir sind so zuversichtlich wie noch nie, dass wir unsere ehrgeizigen Ergebnisziele für 2020 erreichen", sagte UAL-Chef Oscar Munoz. An der Börse scheint diese Zuversicht auf fruchtbaren Boden zu fallen. Jedenfalls ist die UAL-Aktie in einem neun US-Luftfahrtwerte enthaltenden Index von Standard & Poor's die einzige mit einem Zuwachs seit Jahresbeginn. Und der ist mit 24 Prozent auch noch sehr ordentlich.

Im dritten Quartal steigerte UAL den Umsatz um 11,2 Prozent auf 11 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich gar um fast ein Drittel auf 836 Millionen Dollar zu./he