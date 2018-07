United Community: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Am 24.07.2018 ging die Aktie United Community an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 11,03 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".Nach einem bewährten Schema haben wir United Community auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über United Community wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält United Community auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...