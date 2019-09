United Community -OH: Ja, es ist wahr!

Für die Aktie United Community -OH aus dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 11.09.2019, 18:46 Uhr, ein Kurs von 10.37 USD geführt.

Unsere Analysten haben United Community -OH nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für United Community -OH liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu United Community -OH vor. Aus Analystensicht erhält die United Community -OH-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt United Community -OH mit einer Rendite von 1,01 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,73 Prozent. Auch hier liegt United Community -OH mit 6,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei United Community -OH aktuell 3,17. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". United Community -OH bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.