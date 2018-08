United Community: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Börse NASDAQ GS schloss die United Community-Aktie am 03.08.2018 mit dem Kurs von 10,4 USD. Die United Community-Aktie wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.

Die Aussichten für United Community haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für United Community in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für United Community haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. United Community bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für United Community beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,69 Prozent und liegt mit 0,33 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,36) für diese Aktie. United Community bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die United Community-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,4 USD) ausgehend um 15,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält United Community von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.