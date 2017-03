United Charity geht mit englischer Website auf den internationalen Markt

Baden-Baden (ots) - Nachdem die Auktionen von United Charity inden letzten Jahren immer mehr Bieter aus Regionen wie Nordamerika,Asien oder auch Australien angezogen haben, bietet Europas größtesCharity-Auktionsportal seit heute eine englische Version seinerWebsite an. Internationale Besucher können damit künftig nochbequemer und unkomplizierter auf www.unitedcharity.de surfen.Ob bei einem Trikot von Cristiano Ronaldo, dem Rennanzug von LewisHamilton oder einer Gitarre von Rihanna, mit einem einfachen Klickauf das Symbol der britischen Flagge haben interessierte Besucheraußerhalb des deutschsprachigen Raums nun die Möglichkeit,Beschreibungstexte zu internationalen Star-Auktionen auch aufEnglisch zu lesen. Neben grundlegenden Elementen bei der Menüführungund den wichtigsten Angaben zu einer Auktion sind zudemHintergrund-Informationen zu United Charity (z.B. "Über uns") inenglischer Sprache verfügbar.Mit der neuen, englischsprachigen Website trägt United Charityeinerseits der zunehmenden Nachfrage seitens ausländischer BieterRechnung und legt gleichzeitig den Grundstein für künftige Projektemit internationalen Partnern.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,4 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:Mirko JeschkeUnited Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHTel. +49 (0) 7221 366 8701Fax +49 (0) 7221 366 8709mirko.jeschke@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinn?tzige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell