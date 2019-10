United Carpets Public: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

United Carpets Public, ein Unternehmen aus dem Markt "Homefurnishing Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 14:18 Uhr) mit 4.92 GBP sehr stark im Minus (-4.53 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir United Carpets Public auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,16 Prozent und liegt damit 4,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,88). Die United Carpets Public-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist United Carpets Public mit einem Wert von 8,75 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,28 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: United Carpets Public erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -9,02 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,46 Prozent im Branchenvergleich für United Carpets Public bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,84 Prozent im letzten Jahr. United Carpets Public lag 21,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.