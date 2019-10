United Bankshares -WV: Das ist mal eine Nummer!

Am 06.10.2019, 15:46 Uhr notiert die Aktie United Bankshares -WV an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 38.16 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Nach einem bewährten Schema haben wir United Bankshares -WV auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist United Bankshares -WV mit einem Wert von 15,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,73 , womit sich ein Abstand von 32 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: United Bankshares -WV erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 7,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,69 Prozent im Branchenvergleich für United Bankshares -WV bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,35 Prozent im letzten Jahr. United Bankshares -WV lag 2,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die United Bankshares -WV 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu United Bankshares -WV vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 37,28 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".