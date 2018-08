United Bancshares /OH: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Am 03.08.2018 ging die Aktie United Bancshares /OH an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 23,07 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für United Bancshares /OH entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,08 % ist United Bancshares /OH im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,58 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,5 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der United Bancshares /OH beläuft sich mittlerweile auf 22,01 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,07 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,82 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 22,24 USD. Somit ist die Aktie mit +3,73 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,26 ist die Aktie von United Bancshares /OH auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Banking" (27,68) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".