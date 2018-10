United-Airlines-Flugzeug landet nach Notruf sicher in Sydney

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

SYDNEY (dpa-AFX) - Wegen knapp werdender Kerosinreserven hat ein United-Airlines-Flugzeug mit knapp 240 Menschen an Bord über Australien einen Notruf abgesetzt.



Am Donnerstagmorgen konnte der Dreamliner trotzdem sicher am Flughafen von Sydney landen, wie die australische Luftfahrtbehörde mitteilte. Für die Passagiere habe keine Gefahr bestanden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben zur Vorsicht schon die Straßen um den Flughafen abgesperrt. Die Luftsicherheit untersucht den Fall.

Ein Sprecher der Luftfahrtbehörde teilte mit, dass Flugzeuge automatisch Notrufe senden, sobald sie auf Reserve fliegen. Den Angaben zufolge hatte die Maschine bei der Landung noch genug Sprit für 40 Minuten. Wie viel Kerosin eine Maschine genau verbrauche, hänge unter anderem von der Wetterlage ab. Auch Änderungen der Flughöhe oder -route könnten den Verbrauch beeinflussen. Die Fluggesellschaft selbst sprach von einem "technischen Problem".

Die Maschine war demnach von Los Angeles nach Sydney unterwegs. Mit einer Flugzeit von etwa 15 Stunden gehört die Strecke zu den längsten weltweit./sub/DP/mis