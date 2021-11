United Airlines-Aktie: US-Richter entscheidet pro Impfpflicht für Mitarbeiter!

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die United Airlines Holdings Inc. kann ihre strenge Covid-19-Impfpflicht für ihre Mitarbeiter aufrechterhalten, entschied ein US-Bundesrichter. Die Impfpflicht der Fluggesellschaft zwingt Mitarbeiter, die eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung erhalten, zu unbezahltem Urlaub.

Klage

In der von sechs United-Mitarbeitern eingereichten Klage, die das Mandat in Frage stellen, wies der US-Bezirksrichter Mark Pittman in Fort Worth, Texas, die Argumente der Mitarbeiter zurück, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung