United Airlines Aktie: RayJay’s Top Airline Pick!

Der weltweite Impfprozess gegen das neuartige Coronavirus könnte innerhalb weniger Tage beginnen, und Raymond James’ Fluglinien-Analyst modelliert gerade, was dies für den Sektor bedeutet. Savanthi Syth nahm eine Handvoll Bewertungsänderungen vor: American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) wurde von Market Perform auf Underperform herabgestuft, kein Kursziel. Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) wurde von “Outperform” (Überdurchschnittlich gut) auf “Market Perform” (Marktdurchschnittlich gut) herabgestuft, kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung