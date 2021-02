United Airlines Aktie: Interne Untersuchung eingeleitet!

Weitere Suchergebnisse zu "United Airlines":

United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) hat eine interne Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie die Daten des Fluges von US-Senator Ted Cruz am 18. Februar von Cancun, Mexiko, nach Houston an die Medien durchgesickert sind.

Cruz war Gegenstand der Kritik, nachdem entdeckt wurde, dass er Texas am 17. Februar für eine Reise nach Cancun mit seinen Töchtern verließ, während viele seiner Wähler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung