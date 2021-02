United Airlines Aktie: Flug 328 erleidet Triebwerksausfall!

Weitere Suchergebnisse zu "United Airlines":

Ein United Airlines-Flug, der von Denver nach Honolulu unterwegs war, musste am Samstag auf dem Denver International Airport notlanden, nachdem kurz nach dem Start das rechte Triebwerk ausgefallen war, wie Reuters berichtet.

Nach Angaben der Federal Aviation Administration befanden sich 231 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder an Bord von Flug 328, einer Boeing 777-200. Niemand an Bord oder am Boden wurde verletzt,



