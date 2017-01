UnitedHealth will Klinikbetreiber SCA für Milliardensumme schlucken

Weitere Suchergebnisse zu "UnitedHealth Group":

WAKEFIELD/DEERFIELD (dpa-AFX) - Der amerikanische Krankenversicherer UnitedHealth will seine Servicesparte Optum mit einer weiteren Übernahme ausbauen.



Dazu soll Optum den börsennotierten Ambulanz- und Klinikbetreiber Surgical Care Affiliates (SCA) für insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro) übernehmen, wie das US-Unternehmen UnitedHealth am Montag mitteilte. Der Deal soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein und ab dem nächsten Jahr positiv zum bereinigten Gewinn von UnitedHealth beitragen.

Je SCA-Aktie bietet der Konzern 57 US-Dollar und will davon 51 bis 80 Prozent in eigenen Aktien bezahlen. Der Rest soll in bar fließen. Das Gebot liegt knapp 17 Prozent über dem SCA-Schlusskurs vom Freitag. Der Finanzinvestor TPG, dem rund 30 Prozent der SCA-Aktien gehören, will seine Beteiligung an UnitedHealth abgeben. SCA betreibt den Angaben zufolge 205 ambulante Operationszentren und Krankenhäuser und unterhält Kooperationen mit etwa 3000 Ärzten./stw/stb