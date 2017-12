UnitedHealth Group: Positive Entwicklung aller relevanten Kennzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "UnitedHealth Group":

Liebe Leser,

UHG hat für das 1. Halbjahr gute Zahlen präsentiert. Alle relevanten Kennzahlen haben sich positiv entwickelt. Der Umsatz stieg um 8,5% auf 98,8 Mrd $. Der Gewinn verbesserte sich dabei um fast ein Drittel auf 4,55 $ pro Aktie. Besonders gut hat sich das Premium-Segment entwickelt. Hier stieg der Umsatz um 10,3% auf 78,5 Mrd $. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist der Wachstumskurs intakt. Zudem könnte UHG künftig noch stärker von der Gesundheitspolitik in den USA profitieren. Auch wenn Donald Trump bislang keine nennenswerten Erfolge im Gesundheitsbereich erzielt hat, sind seine Maxime klar definiert.

Der bisherige Vorstandschef wird neuer Chairman

An erster Stelle steht die Abschaffung der ungeliebten Krankenversicherung. Durch den Abbau der gesetzlichen Krankenversicherung Obamacare würde der Anteil der teureren Privatversicherungen steigen. Hier kann UHGganz andere Margen am Markt durchsetzen. Zudem ist der Anteil der Amerikaner, die sich eine kostenintensive Arztbehandlung leisten können, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde deshalb angehoben.

Gleichzeitig wurden einige wichtige personelle Veränderungen vorgenommen. Seit dem 1. September ist David Wichmann neuer CEO des Konzerns. Der bisherige Vorstandschef wird neuer Chairman. Der jetzige Chairman bleibt als unabhängiger Berater erhalten. Durch diesen Personalwechsel erhofft sich UHG frischen Wind auf oberster Ebene.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.