UnitedHealth-Aktie: Weiter im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die UnitedHealth-Aktie setzte ihren steilen Aufwärtstrend auch am Donnerstag unverändert fort. Mit einem Plus von 1,76 Prozent ging es bis zum Nachmittag bis auf 486,25 Euro in die Höhe. Zeitweise konnte bei 492,55 Euro sogar schon ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht werden.

Die gute Laune der Anleger scheint momentan keine Grenzen mehr zu kennen. Zwar trauen die Käufer sich noch nicht so recht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung