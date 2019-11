UnitedHealth Aktie: Interessante Personalie!

Bei „The UnitedHealth Group“ (kurz „UnitedHealth“) steht eine schöne Dividendenzahlung an. Und zwar teilte das Unternehmen mit, dass das board of directors der Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,08 Dollar pro Aktie zugestimmt hat. Erhalten sollen die Dividende diejenigen Aktionäre, welche am Stichtag 9. Dezember 2019 die Aktie im Depot haben. Zahltag soll dann am 17. Dezember 2019 sein. Offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



