UnitedHealth Aktie: Aktien legen nach Gewinnüberschreitung im 3. Quartal zu!

UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 72,3 Mrd. USD, ein Plus von 11 % im Jahresvergleich und eine Übertreffung der Konsensschätzung von 71,19 Mrd. USD, was das Wachstum im gesamten Unternehmen widerspiegelt.

Das ist passiert

Das bereinigte EPS von 4,52 $ übertraf den Konsens von 4,41 $. UNH erwirtschaftete im 3. Quartal einen operativen Cashflow von 7,6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung