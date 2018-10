Unite: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

An der Börse London schloss die Unite-Aktie am 11.10.2018 mit dem Kurs von 839,5 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Unite investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,97 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Unite führt bei einem Niveau von 83,58 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,4 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Unite erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 7,63 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,9 Prozent im Branchenvergleich für Unite bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,63 Prozent im letzten Jahr. Unite lag 11,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.