Unit: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Unit weist zum 20.07.2018 einen Kurs von 25,75 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Öl- und Gasbohrungen" geführt.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Unit auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Unit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 4,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,21 Prozent im Branchenvergleich für Unit bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,29 Prozent im letzten Jahr. Unit lag 40,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...