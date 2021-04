Uniqure-Aktie: Das monatelange Warten ist endlich vorbei!

Die Food and Drug Administration sagte am Montag, dass Uniqure die Tests seiner Hämophilie-B-Gentherapie wieder aufnehmen kann. Die QURE-Aktie schoss daraufhin in die Höhe.

Die FDA stoppte das Gentherapieprogramm von Uniqure im Dezember. Zuvor war bei einem einzigen Patienten, der die Gentherapie erhielt, Krebs diagnostiziert worden. Die FDA verlangte von Uniqure den Nachweis, dass die Gentherapie wahrscheinlich nicht die Ursache für die



