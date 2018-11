Uniqa Insurance Group AG Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Mit einem Ergebnis vor Steuern von 141 Mio € für das 1. Halbjahr hat Uniqa den Vorjahreswert um 47,5% übertroffen. Die beiden dafür ausschlaggebenden Faktoren waren ein solides Wachstum der Prämien und ein deutlich gestiegenes Kapitalanlageergebnis. Unterstützt von einer soliden Konjunktur in beiden Kernmärkten Österreich und CEE, sind die Prämien um rund 3% gewachsen. So stiegen die verrechneten Prämien in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.