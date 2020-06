Uniqa Insurance Group AG Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

2019 war für Uniqa in mehrfacher Hinsicht ein gutes Jahr. Die Gesellschaft hat durch die Akquisition der Axa Töchter in Polen, Tschechien und der Slowakei die Anzahl der Kunden um 5 Mio gesteigert. Die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung stiegen um 1,2% auf 5,37 Mrd €. Die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen um 2,6% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



