Uniqa Insurance Group AG Aktie: Das Niedrigzinsumfeld wirkt sich weiterhin belastend aus!

Uniqa hat im 1. Halbjahr das Vorsteuerergebnis um 10,2% auf 95,5 Mio € gesteigert. Die Prämien inklusive der Sparanteile der fonds-und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen um 6,6%. Vor allem in Zentral- und Osteuropa ist der Versicherer auf Wachstumskurs. Sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung als auch in der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung hat Uniqa deutlich zugelegt. Das Lebensversicherungsgeschäft in Österreich ging im Einklang mit dem Gesamtmarkt zurück. Hier dämpfte das Niedrigzinsumfeld die Nachfrage.

Uniqa erwartet für 2017 eine leichte Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern

Die Krankenversicherung legte dagegen um solide 3,4% zu. Erfreulich ist das versicherungstechnische Ergebnis, das trotz Aufwendungen im Rahmen des Investitionsprogramms um 57,2% auf 71,7 Mio € gesteigert werden konnte. Dazu hat vor allem eine geringere Abschlusskostenquote beigetragen.Zusätzlich wurde das Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) auf 96,8% leicht gesenkt. Dazu beigetragen haben Ergebnisverbesserungen in Polen und Südosteuropa.

Weiterhin belastend wirkte sich das Niedrigzinsumfeld auf das Kapitalanlageergebnis aus. Zwar verlangsamte sich der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, dennoch verbuchte Uniqa einen Rückgang auf 233,5 Mio €. Unterm Strich wurde der Gewinn durch die Bildung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verkauf der italienischen Gesellschaften belastet. Dennoch erwartet Uniqa für 2017 eine leichte Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern und beabsichtigt, die Dividende leicht zu steigern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.