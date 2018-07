Uniqa Insurance: Diese Infos sollten Sie kennen!

Für die Aktie Uniqa Insurance aus dem Segment "Mehrspartenversicherung" wird an der heimatlichen Börse Vienna am 25.07.2018, 14:06 Uhr, ein Kurs von 8,48 EUR geführt.Uniqa Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Uniqa Insurance-Aktie ein Durchschnitt von 9,12 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,4 EUR (-7,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,34 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Uniqa Insurance-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Uniqa Insurance erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

