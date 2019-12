Uniqa Insurance Aktie: Personal-Karussell dreht sich!

Beim österreichischen Versicherungs-Konzern Uniqa Insurance Group AG (kurz „Uniqa Insurance“) gab es in der hinter uns liegenden Woche einige Neuigkeiten. Da waren zu einen einige Personalia. So soll es ab Anfang 2020 einen neuen „UNIQA Landesdirektor“ in Oberösterreich geben (und zwar Alexander Schinnerl). Der derzeitige Landesdirektor wiederum soll ab 1.1.2020 die Leitung „Retail für Österreich“ übernehmen. Und auch bei der UNIQA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung