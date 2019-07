Unipos bringt vereinte Positivität nach Europa

Die in Japan entwickelte App bringt aufstrebendenWachstumsunternehmen Kultur zum FeiernBerlin (ots/PRNewswire) - Unipos (https://unipos.app/en/), dievielfach ausgezeichnete App zur Unterstützung der Arbeitsmoral hatheute ihre Einführung in Europa bekannt gegeben. Die in Japanentwickelte Plattform wird derzeit von über 240 Unternehmen wie Liskund Mercari verwendet und ist die am schnellsten an Verbreitungzunehmende Software für Echtzeit-Feedback und Anerkennung vonMitarbeitern weltweit.Mit Hauptsitz in Berlin hilft Unipos ehrgeizigen europäischenStart-ups und wachsenden Unternehmen dabei, eine vereinte undpositive Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten.Aufbau von UnternehmenskulturEinem kürzlichen Bericht1 zufolge, der Daten von über 25.000Mitarbeitern weltweit analysiert hat, erhält nur ein Drittel derArbeitnehmer Anerkennung für außergewöhnlichen Einsatz. Darüberhinaus fühlte sich nur ein Viertel am Arbeitsplatz hochgeschätzt.Eine Besorgnis angesichts der Tatsache, dass hochmotivierte Teams zugrößerer Unternehmensrentabilität2 beitragen.Unipos tritt für eine gemeinschaftliche und positiveArbeitsumgebung ein, die den Schlüssel zu kontinuierlichemUnternehmenswachstum darstellt. Diese fördert den Unternehmenserfolgund die persönliche Entwicklung, indem sie es den Mitarbeiternerleichtert, ihre Kollegen anzuerkennen und zu belohnen.Die Appermöglicht es ihnen, Erfolge in Echtzeit zu feiern, indem sie denKollegen auf einer öffentlichen Zeitschiene virtuelle Boni verleihenund Lob zusammen mit positiven Rückmeldungen aussprechen.Die App ist einfach in bestehende Workflows und Tools zuintegrieren und baut eine positive Unternehmenskultur auf durch:- Stärkung der Unternehmenswerte- Verbreitung des Wissens, welche Arbeit in verschiedenen Teilen desUnternehmens geleistet wird- Aufdecken verborgener Talente unternehmensweitErfolgsbilanzBisher hat die App über 14,8 Mio. Mal virtuelles Lob generiert undallein im vergangenen Jahr einen Zunahme an Benutzern in Höhe von 401% und eine Abwanderungsrate von unter 0,5 % verzeichnet.Takashi Sato, European Managing Director, leitet die Expansion indiesen neuen Markt und kommentiert: "Obwohl es völlig offensichtlichist, dass Mitarbeiterengagement der Schlüssel für das Wachstum einesUnternehmens ist, kämpfen Führungskräfte und HR-Abteilungen damit,die richtigen Lösungen zur Behebung des Problems zu finden. Dies istein spannender Schritt für Unipos. Wir haben bewiesen, dass dieTechnologie in Asien funktioniert - und jetzt sind wir bereit,Unternehmenskulturen in Europa zu transformieren."Andries Bellemans, Head of HR bei Lisk, kommentiert: "Uniposbringt unsere Mitarbeiter und Teams einander näher. Es ist hilftdabei, Transparenz und Mitarbeiterengagement voranzutreiben. Wirhaben ein erhebliches Mitarbeiterwachstum erlebt und wir brauchtenneue Wege, um unsere Teams zusammenzuhalten und unsere Kernwerte zufördern. Unipos hat uns dabei geholfen, dieses Problem anzugehen undeine Methode bereitgestellt, um sowohl die großen als auch diekleinen Erfolge zu feiern."Unipos ist in allen europäischen Märkten sofort verfügbar. Bittewenden Sie sich an takashi_sato@unipos.me, um mehr zu erfahren.Über UniposGegründet von Serienunternehmer Tomoaki Saito im Jahr 2017, istUnipos eine innovative Unternehmenskultur-App. Sie ermöglichtUnternehmenserfolg und persönliches Wachstum, indem sie esMitarbeitern einfach macht, ihre Kollegen anzuerkennen und zubelohnen.Die App ermöglicht es ihnen, Erfolge in Echtzeit zu feiern,indem sie den Kollegen auf einer öffentlichen Zeitschiene virtuelleBoni verleihen und Lob zusammen mit positiven Rückmeldungenaussprechen.Unipos war Gewinner der HR Technology Awards 2018, Work StoryAwards 2018 und HR Awards 2018 und wird von über 240 Unternehmenweltweit genutzt, einschließlich Lisk. Die aus Japan stammendeUnternehmensidee ist die am schnellsten an Verbreitung zunehmendeSoftware der Welt für Echtzeit-Feedback und Anerkennung vonMitarbeitern.Nachdem die App in ihrem ersten Jahr mehr als 14,8 Mio. Mal einfeierliches "Auf-die-Schulter-Klopfen" und einen Umsatz von 1,1Millionen GBP generiert hat, wurde Unipos in Europa im Juni 2019eingeführt.Referenzen1 https://www.tinypulse.com/hubfs/EE%20Report%202019.pdf2 https://www.gallup.com/workplace/236366/right-culture-not-employee-satisfaction.aspx (https://www.gallup.com/workplace/236366/right-culture-not-employee-satisfaction.aspx)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/942098/unipos_Logo.jpgPressekontakt:Luciana IanariTel.: +44 (0)7544-347-202luciana@milkandhoneypr.comOriginal-Content von: Unipos, übermittelt durch news aktuell