Unipol Group und TrueMotion verkünden Partnerschaft für Italiens erstes Smartphone-Only Telematikprogramm

Linears BestDriver Smartphone App klärt Autofahrer über dieRisiken abgelenkten Fahrens auf und belohnt seine sichersten FahrerBoston (ots/PRNewswire) - TrueMotion, die führende Plattform fürSmartphone-Telematik, gab heute eine neue Partnerschaft mit derUnipol-Gruppe, Italiens grö?tem Kfz-Versicherer, bekannt. Im Rahmender Partnerschaft wird Unipol datengesteuerte Erkenntnisse aus derpatentierten TrueMotion Plattform nutzen, um seinSmartphone-Telematikprogramm zu erweitern, beginnend mit demBestDriver-Programm von Linear in Italien. Linear Assicurazioni istdie Online-Kraftfahrzeugversicherung der Unipol-Gruppe. DasBestDriver-Programm ist das erste reine Smartphone-Telematikprogrammin Italien, das von einer Versicherungsgesellschaft durchgeführtwird. Ziel ist es, Autofahrer über die Risiken abgelenkten Fahrensaufzuklären."Abgelenktes Fahren macht Italiens Stra?en für alle gefährlicher.Das BestDriver-Programm wirkt abgelenktem Fahren durch gezielteAufklärung über die Gefahren entgegen, und belohnt die sicherstenFahrer. Jeder Autofahrer kann die Linear BestDriver App herunterladenund gewinnen," erklärt Giacomo Lovati, CEO von Linear. "TrueMotionsPlattform für Smartphone Telematik versetzt uns in die Lage, eineüberlegene Benutzererfahrung basierend auf dem tatsächlichenFahrverhalten anzubieten und jeden italienischen Fahrer mit einemSmartphone zu erreichen."Jeder italienische Autofahrer kann die kostenlose App in GooglesPlay Store oder Apples App Store herunterladen. Das Fahrverhalteneines Autofahrers wird vom Programm ausgewertet und bezieht dabeiFaktoren wie abgelenktes Fahren, aggressive Fahrweise sowieGeschwindigkeitsüberschreitungen mit ein. In der BestDriver-App istes möglich, zurückgelegte Fahrtstrecken, den eigenen Fahrstil sowiedas Ausmaß abgelenkten Fahrverhaltens zu überprüfen. Sichere Fahrerkönnen wöchentlich einen Amazon-Gutschein von bis zu EUR20 gewinnen.Linears BestDriver-App entstand als Ergebnis der Zusammenarbeitzwischen Linear und Leithà, Kompetenzzentrum der Unipol-Gruppe fürMassendaten und Künstliche Intelligenz. Leithà übernahm die Planungund Entwicklung, Datenerfassung und Datenverarbeitungssysteme sowieModelle maschinellen Lernens, die für dieses Projekt unerlässlichwaren. "Die Zusammenführung der Technologie von TrueMotion und desZiels von Linear, das sichere Fahren zu fördern, bot eineeinzigartige Gelegenheit, die Fähigkeiten von Leithà im Bereich KIund UX-Design anzuwenden," erklärte Renzo Avesani, CEO von Leithà."Unipol und Linear sind echte Vordenker im BereichKfz-Versicherung und Telematik. Wir freuen uns, mit ihnen im Kampfgegen abgelenktes Fahren in Italien zusammenzuarbeiten," teilte CEOvon TrueMotion, Ted Gramer, mit. "In Italien wird Telematiktraditionell zur Bearbeitung von Versicherungsansprüchen eingesetzt,was das BestDriver-Programm zum Teil so innovativ macht. BestDriverist auch das erste reine Smartphone-Telematikprogramm Italiens.Betrachtet man die rasante Entwicklung in derKfz-Versicherungsbranche in Europa, ist es mit Sicherheit Vorreiterzahlreicher Weiterentwicklungen."TrueMotion erfasst die detailliertesten Fahrdaten der Branche -mit nur einem Smartphone. Die fünf kritischen Ablenkungsverhaltenwerden von der patentierten Plattform erkannt. Dazu gehören: Textenund Nutzen von Apps, Telefonieren mit Handgeräten und überFreisprechanlagen, Hantieren mit Handyhalterungen sowie passiverTelefongebrauch, wie z. B. Navigations- und Musik-Apps. DieTrueMotion-Technologie arbeitet im Hintergrund, um Fahrdaten zuerfassen, so dass BestDriver-Anwender die App lediglich herunterladenmüssen und sofort losfahren können. Es muss keine Hardware oder einTag installiert werden."Linears BestDriver-Programm repräsentiert die nächste Generationdes Kraftfahrtversicherungswesens," erklärt Massimiliano Kisvarday,Managing Director South & East Europe von TrueMotion. "Das Programmist nur für Smartphones gedacht, es ist kein Aufzeichnungsgerätangeschlossen. Es belohnt den Fahrer für sicheres Fahren. Es liefertErkenntnisse über Ablenkung und anderes Fahrverhalten. Es wird dazubeitragen, deutlich umsichtigere Autofahrer auszubilden und sielangfristig von dieser Fahrweise zu überzeugen. Ein wegweisendesKonzept für die Kraftfahrtversicherung Italiens."Laut Istat, dem italienischen Statistikamt, ist abgelenktes Fahreneine der drei häufigsten Unfallursachen in Italien. Istat berichtet,dass abgelenktes Fahren für über 35.000 Unfälle im Jahr 2017verantwortlich war. In ländlichen Gegenden Italiens war abgelenktesFahren die häufigste Ursache für Unfälle.Informationen zu TrueMotionTrueMotion ist Hersteller der weltweit führendenFahrdaten-Plattform für Smartphones. Gesteuert durch maschinellesLernen erkennt die Plattform, wann gefahren wird, welchesFahrverhalten dabei erfolgt und ob ein Unfall passiert ist.Versicherungsunternehmen, Mitfahrzentralen, Fahrservice-Dienstleisterund Fuhrparkunternehmer arbeiten bereits mit TrueMotion-Daten zurErmittlung von Kosten, Versicherungsansprüchen und zur Verbesserungdes Kundenservice. Neun der zwanzig renommiertesten US-amerikanischenVersicherungsgesellschaften wie auch führende Versicherungen inKanada und Europa vertrauen der TrueMotion Technologie. Hauptsitz desUnternehmens ist Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts, mitNiederlassungen in Milan und Budapest. Für weitere Informationenbesuchen Sie bitte http://www.goTrueMotion.com.Pressekontakt:Matt Fiorentino, +1 (919) 260-6428, mattfiorentino@gotruemotion.comOriginal-Content von: TrueMotion, übermittelt durch news aktuell