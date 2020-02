Uniper setzt auf Rückendeckung von Großaktionär Fortum

Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Finanztrends Video zu Uniper



mehr >

Essen (ots) - Uniper-Chef Andreas Schierenbeck ist sich der Rückendeckung desfinnischen Großaktionärs Fortum für seine Strategie beim Kohleausstieg sicher."Fortum steht zu Datteln 4, es gibt eine konstruktive Zusammenarbeit", sagte erder Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe). Uniper hatte sichbereit erklärt, alle anderen Steinkohlekraftwerke bis 2026 abzuschalten, damitdas umstrittene Großkraftwerk Datteln 4 im Sommer ans Netz gehen kann. Zugleichzeigte Schierenbeck Verständnis für die Ängste seiner Mitarbeiter vor einerZerschlagung des Konzerns durch die Finnen. "Unsere Arbeitnehmer wollen Klarheithaben, das verstehe ich gut. Von Fortum gibt es die Aussage, in den kommendenzwei Jahren keinen Beherrschungsvertrag anzustreben, aber keine schriftlicheVereinbarung darüber, kein Investoren-Agreement", sagte er der WAZ. Zum EU-Ziel,bis 2050 klimaneutral zu sein, wollte sich Uniper-Chef Schierenbeck nichtausdrücklich bekennen. "Unsere Strategie lautet, unseren CO2-Ausstoß möglichstkontinuierlich zu senken, dafür tun wir alles, was machbar ist. Ich halte abernichts von Versprechen, deren Einlösung in weiter Ferne liegt. Ob wir 2050 oder2060 völlig klimaneutral sein werden, kann niemand vorhersehen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4521748OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell