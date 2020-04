Uniper mit seltener Mitteilung: Wir halten an Jahresprognose fest

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper hat am Donnerstagabend für diese Zeiten ungewöhnliches vermeldet: Man halte an dem Jahresausblick "auch unter den aktuellen Marktbedingungen weiterhin vollumfänglich fest", teilte das Unternahmen am Donnerstagabend in Düsseldorf mit.



Zahlreiche Firmen haben sich hingegen in den letzten Wochen von ihren Prognosen für 2020 verabschiedet. Die Börse spendete denn auch Beifall. Der Aktienkurs von Uniper legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zwei Prozent zu.

Im ersten Quartal sei das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 185 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 650 Millionen Euro nach oben gesprungen, teilte das Unternehmen weiter mit. Das bereinigte Nettoergebnis stieg von 117 auf 500 Millionen Euro. Das gesamt Zahlenwerk soll weiterhin am 7. Mai veröffentlicht werden./he