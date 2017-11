Uniper lehnt Fortum-Übernahmeangebot ab

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Kraftwerksbetreiber Uniper stemmt sich gegen eine geplante Übernahme durch die finnische Fortum .



Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären, das Angebot nicht anzunehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung von Vorstand und Kontrollgremium sei dabei einstimmig beziehungsweise ohne Gegenstimmen gefallen, hieß es.

Der Angebotspreis entspräche nicht dem Wert des Unternehmens, erklärte Uniper. Zudem sei kein nennenswerter Beitrag für eine bessere Entwicklungsperspektive von Uniper zu erkennen. Verbindliche Zusagen seitens Fortum stünden weiter aus, sagte Uniper-Vorstandsvorsitzender Klaus Schäfer. "Jetzt beginnt die Zeit für Gespräche." Man wolle Fortum beim Wort nehmen, "um die Unabhängikeit von Uniper soweit wie möglich zu sichern".