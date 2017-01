Uniper erhält GENEHMIGUNG für neues Kraftwerk!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

das Kohlekraftwerk Datteln sorgt schon seit Jahren für erhitzte Gemüter. Ursprünglich hätte der Bau schon vor Jahren abgeschlossen werden soll, ein Gericht stoppte den Bau jedoch im Jahr 2009. Aufgrund von Abweichungen des Bebauungsplans in Datteln mit dem landesweiten Entwicklungsplan mussten die Arbeiten eingestellt werden. Anfang 2016 folgte nach den nötigen Korrekturen zunächst eine vorläufige Genehmigung für den weiteren Bau. Zum Ende der laufenden Woche gibt es jetzt auch eine endgültige Entscheidung. Damit ist es Uniper möglich, kritische Teile der Anlage endlich zu vervollständigen.

Umweltschützer wollen klagen!

Wenig überraschend begrüßt Uniper den Schritt der Landesregierung und spricht von einem positiven Signal für ein »über die Region hinaus wichtiges Kraftwerk«. Der Umweltschutzverband BUND sieht die Angelegenheit jedoch ein bisschen anders. Von dort hagelt es Kritik, die Entscheidung der Landesregierung wird als »Kniefall vor der Kohlelobby« bezeichnet. Die Umweltschützer fackeln jetzt nicht lange, sondern haben bereits eine Klage gegen die Baugenehmigung in Aussicht gestellt. BUND sowie einige Anwohner hatten zuvor schon gegen die vorläufige Genehmigung Klage eingereicht. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen melden sich ebenfalls zu Wort und halten die Genehmigung für ein negatives Signal für den Klimaschutz. Parteichefin Mona Neubaur begrüßt die Ankündigung von Umweltverbänden, juristisch dagegen vorzugehen. Unter dem Strich zeigt sich, dass das Kraftwerk Datteln auch nach der endgültigen Genehmigung noch für allerlei Streitereien sorgen könnte.

