Uniper darf jahrelang gestopptes Kraftwerk in Datteln fertigbauen

DATTELN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper darf den 2009 gerichtlich gestoppten Bau des Kohlekraftwerks Datteln 4 abschließen und das Kraftwerk in Betrieb nehmen.



Die Bezirksregierung Münster habe die notwendige Genehmigung gegeben, teilte Uniper am Donnerstag mit. Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler sprach von einem positiven Signal nach langem Dialog mit den Menschen in der Region. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) kritisierte die Entscheidung als "Kniefall vor der Kohlelobby" und will voraussichtlich erneut dagegen klagen. Uniper rechnet mit weiteren zwei Jahren Bauzeit bis zur Fertigstellung der über eine Milliarde Euro teuren Gesamtanlage./rs/DP/stw