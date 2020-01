Uniper bietet Abschaltung aller laufenden Kohlekraftwerke an

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Düsseldorf (ots) - Beim Kohleausstieg will der Energiekonzern Uniper in dieOffensive gehen: Er erwägt, möglichst alle seine Kohlekraftwerke zur Abschaltungoder Umrüstung auf Gas anzubieten, um zugleich das neue Kraftwerk Datteln 4 ansNetz zu bringen, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) aus BerlinerKreisen erfuhr.Bundesweit betreibt Uniper Kohlekraftwerke an fünf Standorten miteiner Kapazität von 3800 Megawatt: Scholven und Heyden in NRW, sowieWilhelmshaven, Staudinger und Schkopau. An den deutschen Kohlekraftwerken hatUniper rund 850 Beschäftigte. Der Uniper-Sprecher sagte dazu: "Wir werden unszu den Modalitäten des Kohleausstiegs erst dann äußern können, wenn dieSachlage, insbesondere in Form eines Gesetzes, geklärt ist." Er betonte aberauch: "Uniper hat immer klargemacht, dass wir einen konstruktiven Beitrag beimKohleausstieg in Deutschland leisten wollen." Zugleich bestätigte er, dassDatteln 4 früher als geplant einen Testlauf bestanden hat: "Am 18. und 19.Dezember war Datteln 4 zu Testzwecken am Netz, die Synchronisation warerfolgreich. Wir sind zuversichtlich, dass der Block im Sommer 2020 in Betriebgeht." Die Bundesregierung plant laut Vorhabenliste damit, das Gesetz zumKohleausstieg am 15. Januar ins Kabinett zu bringen. Aus Koalitionskreisen heißtes jedoch, dass der 22. Januar wahrscheinlicher sei. Am 14. Januar könnte esnoch Verhandlungen mit Vertretern der Braunkohle geben.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4486008OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell