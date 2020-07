Uniper: Wie ist diese Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie hat die Talsohle erfolgreich durchschritten und inzwischen sämtliche durch den Corona-Crash erlittenen Verluste wettgemacht. Mehr noch, in der vergangenen Woche wurde beim Stand von 30,88 Euro ein neues Rekordhoch in der noch jungen Börsenhistorie markiert. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Kurszuwächse seit dem Corona-Tief vom 16. März bei 20,76 Euro auf fast 50 Prozent.



